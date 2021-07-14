شاهد بالصورة: أحد العاملين بطلمبات الوقود يستلقي على سريره ويكشف المثير بعد إختفاء الصفوف

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعامل بإحدي طلمبات الوقود وهو مستلقي على سريره بالقرب من موقع تعبئة البنزين والجازولين للسيارات في منظر أثار دهشة العديد من الأشخاص الذين شاهدو الصورة وتداولها بصورة مكثفة على نطاق واسع بالمنصات الاسفيرية.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد كشف العامل المثير عندما وجه له سؤال عن أسباب إختفاء الصفوف حيث ذكر قائلا ( والله بقينا ننوم ساي وحمدك ده اصلا ماعمل فينا خير ومقضنها ليدو ومافي أي زبائن وشغلنا واقف ) وفي ذات السياق ذكر العامل أنهم في السابق كانوا يقومون ببيع باغات ويدخلون أشخاص الي الصفوف دون علم اخونهم ويدفعون لهم بعض النقود مقابل ذلك وفي نهايه اليوم يخرج الواحد بي( 10) ألف جنيه على الأقل.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)







