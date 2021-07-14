غرق (٣) شقيقات بالسبلوقة

تحقق السلطات حول غرق ثلاث فتيات شقيقات بمنطقة شلال السبلوقة وتم انتشال احداهن واحيلت للمستشفى لتلقى العلاج فيما يجرى البحث عن الشقيقتين الاخريتين بحسب صحيفة الانتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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