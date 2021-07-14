اتجاه لاطلاق سراح تجار العملات المقبوضين

قالت مصادر مطلعة ان ازالة التمكين تعتزم اطلاق سراح عدد من تجار العملات الذين القى القبض عليهم مؤخراً بالضمان الى حين اكمال اجراءاتهم وارسالهم للمحاكم.

وقالت المصادر بحسب صحيفة الانتباهة، ان الخطوة تأتى فى ظل انفاذ القانون.

وكان المذكورين قد القى القبض على عدد منهم فى عملية نوعية نفذتها السلطاتةبناء على معلومات وفرتها لجنة ازالة التمكين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







