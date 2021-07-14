الاتحاد المهني للمعلمين يكشف عن تجاوزات بالبرج وشركة المعلم

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كشفت اللجنة التسييرية للاتحاد المهني للمعلمين السودانيين، عن تجاوزات ومخالفات ببرج المعلم، ولفتت إلى أن الذين تم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم في عهد النظام السابق د، لصالح شركة المعلم وبرج المعلم لم يجنوا أي أرباح.
وبحسب صحيفة السوداني، قال رئيس اللجنة محمد الطيب صديق، في مؤتمر صحفي أمس ، بمقر اتحاد المعلمين، وجدنا شركة المعلم “مديونة”، وكهرباء البرج “مقطوعة” بسبب مديونية (1,8) مليون جنيه، ولم تعد من الشركة أي عوائد للمعلمين، وقطع الطيب بأن مبالغ المعلمين وحقوقهم سترد لهم عن طريق ما يراه المعلمون أنفسهم، وأردف” اما أن يكون المعلمون مجلس إدارة للشركة، أو يأخذوا استحقاقهم بما يعادل الدولار”.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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