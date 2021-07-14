ابراهيم الأمين ينتقد محاولة خلق اصطفاف عربي لملف سد النهضة

قلل الخبير في مجال المياه ونائب رئيس حزب الأمة القومي د. ابراهيم الأمين من الصراع الذي يدور بين مصر والسودان وأثيوبيا حول نسبة المياه وقال مؤتمر صحفي عقده بسونا إن نسبة المياه التي يدور حولها الصراع لاتعني شيئا لجهة أن السودان كان يمتلك 60./. من حوض النيل قبل الإنفصال وطالب بأن يكون النيل مسار للتعاون وليس للصراع .

وانتقد الأمين محاولة خلق اصطفاف عربي وأعتبر ان ذلك واحدة من الأخطاء التي ارتكبت ، وقطع ان السد الأثيوبي قد أنتج الصراعات حول المياه ولفت إلى ان إثيوبيا قد نجحت في ذلك وأيضاً في شراء وكسب الوقت ودلل على ذلك باستمرار المفاوضات لسنوات وأكد أن الطريقة التي تدار بها لا تعبر عن الدول بل تعبر عن أمزجة الحكام وقلل من دور مجلس الأمن بحل الخلاف واعتبر أنه لا يخرج عن كونه محطة ، مؤكداً بحسب صحيفة الجريدة، أن اللجوء الى مجلس الأمن ليس الحل ، وجزم بأن الاستقرار لن يتحقق لاثيوبيا مالم يتحقق للسودان ، ودعا لعدم الحديث عن أي معارك بالمستقبل لأن السودان سيكون الخاسر الأكبر ، وصوب الأمين انتقادات حادة للسودانيين بسبب انقسامهم مابين مؤيد لمصر ومؤيد لاثيوبيا مطالباً بتقديم المصلحة العامة.

وقطع بأن الحل يكمن بدبلوماسية المياه لأنها ستعمل على نقل النزاع لافاق التعاون ، وناشد من يتولون ملف الدبلوماسية أن يستوعبوا كيفية التأثير على الأطراف من خلال تبني نهج جديد لتقليل حدة المناكفات بين الاطراف وشدد على ضرورة وجود آلية سياسية تتوفر فيها الارادة الوطنية لتغليب المصلحة العامة ، ودعا لاستخدام تشخيص مشاكل المياه واستيعاب الحلول الجماعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







