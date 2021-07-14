أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021م

<�مكيفات نسمة الممتازة والمعروفة بالتبريد العالي والصوت الهادئ 1.مكيفات 6الف وحدة حائط 2.مكيفات 4الف وحدة حائط 3.مكيفات 6الف وحدة متحرك 4.إسبلت TCL نسمة 5.فريون TCL نسمة 6.شاشات TCL نسمة 7.بوتاجازات رويال غاز(تركي) 8.أفران رويال غاز (تركي) 9.غسالات نسمة 10.مراوح نسمة عروض ممتازة واسعار مناسبة: تلفونات: 0913330017 - 0123600370تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونيةصحيفة السودانيٰ: سلطات مطار الخرطوم تضبط (15) كيلو ذهب في طريقها للتهريب إلى خارج السودان ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح على نادي الأمير ببورتسودان إلى 5 بعد وفاة مُصاب وصول فريق أمريكي وأرجنتيني من خبراء الطب الشرعي للبلاد البرهان : الصين شريك يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وزير الصناعة : ملتزمون باتفاق النظام السابق مع مزارعي سكر النيل الأبيض توقف عمليات السرطان بمستشفى الذرة الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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