شعبة مصدري الذهب تطالب بفصل الصادر عن الوارد

أشادت شعبة مصدري الذهب بالإصلاحات الإقتصادية التي اتبعتها الحكومة مؤخراً والتي تصب في نهضة البلاد وتقييد الوارد الذي كان له دور كبير في خفض سعر الدولار.

وطالبت الشعبة بإنفاذ توصيات ورشة الذهب والتى حضرها وزراء القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء في يونيو الماضي.

ودعا محمد الصديق عالم أمين المال بشعبة مصدري الذهب وفق (سونا)، إلى إنفاذ التوصية الخاصة بفصل الصادر عن الوارد، ونبه إلى عمل شركات موردة لسلع إستراتيجية في سوق الذهب، الأمر الذي تسبب في إحداث مضاربات.وأشار الى قيام شركات مستوردة فى السابق بشراء الذهب بسعر عالي تسبب في أن يقفز الدولار من ٣٨٥ إلى ٥٠٠ جنيه.

وأشار إلى أن الوضع الأمثل هو تدخل الدولة ومنع تكرار الفوضى في سوق الذهب، وجدد مناشدته بأن يقوم المورد بتقديم طلبه لبنك السودان للحصول على النقد الأجنبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







