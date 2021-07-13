بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 م، وجاء السعر 444.01920 جنيه للدولار وهو أقل من سعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 445.01760 جنيه، بحسب رصد أخبار الخليج 365، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 69.00 جنيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







