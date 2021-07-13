النائب العام يمنع فريق الخبراء الدولي من الدخول لمشرحة التميُّز وتقييم رفاة ٢٨ من ضباط رمضان

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كشفت مصادر أن النائب العام المكلف النائب العام يمنع فريق الخبراء الدولي من الدخول لمشرحة التميُّز وتقييم رفاة ٢٨ من ضباط رمضان، منع فريق الخبراء الدولي من الدخول لمشرحة التميُّز وتقييم رفاة ٢٨ من ضباط رمضان.
وكانت لجنة التحقيق في إعدام ٢٨ ضابطاً في رمضان، قد استعانت بالخُبراء الذين دَعتهم لجنة التّحقيق في المفقودين، وذلك لتقييم الرفاة الموجودة داخل مشرحة الأكاديمي وعقدت اجتماعاً لهذا الغرض.
وبحسب صحيفة السوداني، يُذكر أن فريق الخبراء قد تمّت دعوته بواسطة النائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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