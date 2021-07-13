- 1/2
- 2/2
ناقش مجلس مجمع الفقه الإسلامي في إجتماعه الدوري ظهر اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحيم آدم محمد، الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد.
وأمن الإجتماع بحضور الشيخ البروفيسور عادل حسن حمزة الأمين العام للمجمع، والشيخ الدكتور آدم إبراهيم الشين أمين الشؤون العلمية بالمجمع على إقامة ورشة تطرح وتناقش المشكلة وتسهم في تقديم الحلول ، كما ناقش المجلس مبادرة رئيس الوزراء، مقدماً آراء حولها.
ورفع رؤساء الدوائر العلمية تقارير عن عمل الدوائر في الفترة السابقة ،تجدر الإشارة لتشكيل المجلس لجنة دائمة لفض النزاعات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجمع الفقه يناقش الضائقة المعيشية بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.