مجمع الفقه يناقش الضائقة المعيشية بالبلاد

ناقش مجلس مجمع الفقه الإسلامي في إجتماعه الدوري ظهر اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحيم آدم محمد، الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد.

وأمن الإجتماع بحضور الشيخ البروفيسور عادل حسن حمزة الأمين العام للمجمع، والشيخ الدكتور آدم إبراهيم الشين أمين الشؤون العلمية بالمجمع على إقامة ورشة تطرح وتناقش المشكلة وتسهم في تقديم الحلول ، كما ناقش المجلس مبادرة رئيس الوزراء، مقدماً آراء حولها.

ورفع رؤساء الدوائر العلمية تقارير عن عمل الدوائر في الفترة السابقة ،تجدر الإشارة لتشكيل المجلس لجنة دائمة لفض النزاعات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)







