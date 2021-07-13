شاهد بالفيديو: وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي تثير ضجة إسفيرية وتصبح حديث الجمهور بعد الخطاب الذي القته في مؤتمر سد النهضة

تناقلت عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مكثفة جزء من مقطع الفيديو الذي ظهرت من خلاله وزيرة الخارجيه السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي وهي تتحدث باللغة الإنجليزية ملقيه خطاب على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أثارت وزيرة الخارجية السودانية ضجة إسفيرية واسعه عقب تحدثها في المؤتمر باللغه ألانحليزية التي تلعسمت في بعض الكلمات وأصبحت ترددها بكثرة الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون مقطع الفيديو متعجبين من الخطاء الذي وقعت فيه وزيرة الخارجية فيما اعتبر البعض الآخر أن الكثير من الأشخاص يقعون في مثل تلك الأخطاء ويتلعسمون في اللغه العربية فما بالك باللغه الإنجليزية،بينما وصف آخرون تلعسمها أشبه (باللمبي).

الخرطوم :(أخبار الخليج 365)







