إكتمال الترتيبات لانعقاد ورش ومؤتمرات نظام الحكم بالنيل الأبيض

أكد الأستاذ الشاذلي خالد إبراهيم امين عام حكومة ولاية النيل الأبيض اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد ورش ومؤتمرات نظام الحكم في السودان بجميع محليات الولاية.

وقال خلال استقباله الثلاثاء بأمانة الحكومة بربك باللجنة الإشرافية المكونة من قبل وزارة الحكم الاتحادي برئاسة الأستاذ حيدر أحمد خيرالله للقطاع الأوسط لمراجعة تكوين اللجان العليا للولايات لانعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان في الولايات والمحليات وذلك إنفاذا لاتفاقية سلام السودان بجوبا قال ان اللجنة الإشرافية عقدت اجتماعا مطولا مع امين عام الحكومة واللجنة العليا بالولاية اطمأنت من خلاله على جاهزية النيل الأبيض لانعقاد هذه الورش عقب عطلة عيد الأضحى المبارك

وقال رئيس اللجنة الإشرافية الأستاذ حيدر أحمد خير الله بحسب ( سونا) إن الوفد يتكون من ممثلين لأطراف العملية السلمية وقوي الحرية والتغيير ووزارة الحكم الاتحادي مشيرا الى ان مهمة الوفد عقد لقاءات مع والي الولاية وامين عام الحكومة واللجنة العليا بالولاية وذلك بغرض الاطلاع والتداول حول تكوين اللجنة والوقوف على المطلوبات المتعلقة بانعقاد هذه الورش إلى جانب التنوير على كيفية إقامة الورش القاعدية والولائية ومواعيد انعقادها والمعوقات التي تواجه قيامها وفق الإرشادات والتصور الاتحادي الذي سلم لكل الولايات.

ودعا خالد محمد صالح ممثل وزارة الحكم الاتحادي أهل ولاية النيل الأبيض للمشاركة في الورش بصورة فاعلة كما اشار الى اهمية دور الإعلام في انجاح المؤتمرات وعكس مفهومها على المواطنين في كيفية اختيارهم لشكل الحكم في البلاد.

وناشد ممثل الحرية والتغيير في اللجنة الإشرافية الدكتور مصطفى جلال جميع فئات الشعب السوداني للمشاركة بارائهم في كيف يحكم السودان وفق معايير اتفاقية السلام التي طالبت بصورة واضحة وسليمة بمشاركة الجميع في تحديد مستقبل الحكم في السودان.

وفي ذات السياق أكد محمد عبدالله جفون ممثل أطراف العملية السلمية عضو اللجنة إن مهمة اللجنة الأشرافية هي مطابقة معايير الإرشادات الاتحادية على اللجان الولائية و التعريف بالأوراق التي ستقدم خلال الورش القاعدية والمؤتمر الولائي المتمثلة في السياسات والهياكل وترسيم الحدود والموارد البيئية واي اوراق اخرى مناسبة تلائم خصوصية الولايات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







