شرطة الخرطوم تنشر (2000) كاميرا مراقبة لحفظ الأمن

كشفت مصادر مطلعة، عن نشر غرفة السيطرة والتحكُّم بشرطة ولاية الخرطوم، (2000) كاميرا مراقبة على نطاق الولاية، بجانب حوسبة العمل الجنائي بنسبة (70%) لحفظ أمن المواطن والتحكم في قوات الشرطة والوصول لمسارح الجريمة بسهولة.

وأكدت المصادر وفق صحيفة (الصيحة)، جاهزية غُرفة السيطرة والتحكُّم للتعامل مع الأحداث والتغطيات وفق أحدث الأجهزة التقنية وأجهزة المراقبة الإلكترونية.

وقالت إنّ مُكوِّنات منظومة السيطرة والتحكُّم التقنية تُتيح عملية المراقبة والاتصال والبحث المعلوماتي واتخاذ القرار وإصدار الأوامر، إضافةً لسُرعتها الفائقة في نقل المعلومة، بجانب التعامل بِسِريّةٍ تَامّةٍ.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







