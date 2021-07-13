انطلاق حملة التطعيم الثانية بلقاح كوفيد-19 عقب عيد الأضحى

أعلن المسؤول القومي للتطعيم بلقاح كورونا الدكتور عبد الملك الهدية عن اكتمال المرحلة الأولى للتطعيم بلقاح كوفيد-19 يوم الأحد الماضي بتطعيم (805) ألف من أصل (820) ألف جرعة التي تحصل عليها السودان من مبادرة الكوفاكس، وبلغت نسبة التطعيم من الشحنة الأولى 98%.

وقال الهدية إن حملة التطعيم سوف تستمر لمدة سنة ونصف فضلاً عن حصول البلاد للعديد من شحنات لقاح كوفيد-19 في المستقبل القريب، موضحاً أن الهدف الاستراتيجي هو تطعيم (20) مليون مواطن.

وأكد المسؤول القومي لحملة التطعيم عن انطلاق الحملة الثانية بعد عيد الأضحى المبارك بلقاح الصيني “سينوفارم” والذي تقدر كميته بـ(280) ألف جرعة تكفي لأكثر من (100) ألف.

ويضيف بالقول: ” للذين تلقوا الجرعة الأولى ولم يتلقوا الجرعة الثانية من لقاح الإسترازينكا هناك شحنة سوف تصل في نهاية شهر أغسطس ومطلع شهر سبتمبر وتقدر الكمية بـ(823) ألف من مبادرة الكوفاكس”، ويردف الحكومة ستشتري ( 4 ) ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون فضلاً عن تسلمها “165” ألف جرعة من مصل (جونسون أند جونسون) من منظمة (قافي)،

وقال عبد الملك أن الشحنات القادمة سوف تكون الأولوية لولاية البحر الأحمر بعد تنامي حالات الإصابة بالكورونا، مشيراً للاستعداد الكامل للحملة القادمة بالدخول باستراتيجيات جديدة والاستفادة من التجربة السابقة مع توفير كل المعينات.

وأشار وفق ( سونا) الهدية إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الحملة السابقة هو تطعيم المسافرين للسعودية بعد الإجراءات الصارمة التي وضعتها المملكة في الدخول إليها عبر شهادة التطعيم وأن الحملة في البلاد كانت تعطى الأولوية للكوادر الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة والأعمار فوق الـ(45)، مما دفع الوزارة لإصدار قرار تطعيم كل الأعمار لتسهيل سفرهم بدلاً عن تكبدهم لأموال الحجر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







