السلطات تلقي القبض على آدم سوداكال

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افادت مصادر أنّ السلطات ألقت القبض على رئيس نادي المريخ الموقوف آدم عبد الله سوداكال على نحوٍ مفاجئ وقال شهود عيان، وفق صحيفة اليوم التالي إنّه تمّ إلقاء القبض على سوداكال أثناء خروجه من مباني اتحاد كرة القدم السوداني بعد مثوله أمام لجنة الانضباط الثلاثاء.
والثلاثاء، دعت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني رئيس المريخ الموقوف آدم عبد الله سوداكال للمثول أمامه على خلفية إيقافه بعد تغيّبه عن اجتماعات اللجنة الثلاثية.
ويعيش نادي المريخ فترة انتقالية بعد إيقاف آدم عبد الله سوداكال وتكليف المجلس المنتخب بقيادة محمد موسى الكندو بتسيير النادي حتى إجراء جمعية عمومية انتخابية قبل الخامس من سبتمبر المقبل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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