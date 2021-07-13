الشمالية: صيانة وتأهيل معبري أرقين وأشكيت

تلقت والي الولاية الشمالية بروفسير امال محمد عز الدين، خلال لقائها بمكتبها بدنقلا، مدير عام النقل البري وإدارة المعابر، بوزارة النقل الاتحادية، هشام علي أبو زيد، تلقت تنويرا حول عمليات الصيانة والتأهيل الجارية في معبري أرقين واشكيت.

وأوضح مدير النقل البري وإدارة المعابر وفق (سونا) عقب اللقاء انه تم اطلاع والي الشمالية على اكتمال التجهيزات لحفر وتركيب بئر في معبر أرقين مشيرا إلى الحركة الكثيفة للركاب والبضائع في المعبر ولافتا إلى أن إدارته تعكف على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والبضائع في المعابر البرية وأعلن أنه سيتم تنفيذ أكثر من ستين بالمائة من خطة الإدارة خلال المتبقي من العام الحالي والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحى وكشف عن إنشاء معبر في منطقة المثلث.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)







