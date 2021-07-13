وزير الصحة يوجه بدعم النظام الصحي بالبحر الأحمر

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 13 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وجه وزير الصحة الإتحادي الدكتور عمر النجيب الفرق الفنية للوزارة بدعم النظام الصحي في ولاية البحر الأحمر عقب الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها مؤخراً، فضلاً عن تنامي حالات الكوفيد-19.



وأكد الوزير لدى لقائه والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي إرسال فرق فنية اتحادية ومن منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات فيروس كورونا المتزايدة وزيادة التغطية بلقاح الكوفيد لتشكيل مناعة ضد الوباء، داعياً للتشدد في الإشتراطات والإحترازات الصحية وتوفير الدعم والميزانيات اللازمة للسيطرة على الوباء.

ووقف وزير الصحة على الوضع الصحي الراهن بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر عقب مقابلته المدير العام لوزارة الصحة، وأدى الوزير واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة في أحياء مدينة بورتسودان.