عاجل.. عقار يؤكد دعمه للنهوض بالقطاع الثقافي فى السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 13 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار دعمه للنهوض بالقطاع الثقافي بالبلاد.



وأعلن سيادته لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد اللجنة العليا لمهرجان الخرطوم الدولي الأول للفيلم الوثائقى، موافقته على رعاية اليوم المخصص للسلام ضمن المهرجان.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للمهرجان، صلاح أحمد مضوي ، فى تصريح صحفي، أن هذه الفعالية تقام للمرة الأولى فى الخرطوم، مشيراً إلى انها تعتبر نافذة جديدة للسودان للإنفتاح على العالم عبر الأفلام الوثائقية.

وأضاف أن المهرجان يهدف لنشر ثقافة التوثيق عبر إنتاج الأفلام الوثائقية باعتبار أن التوثيق يمثل جانباً مهماً فى الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالبلاد، بجانب انه نقلة نوعية في مضمار الإهتمام بالثقافة وبناء السودان الجديد الذى تتساوى فيه المكونات الإجتماعية.

إلى ذلك، أبان منسق المهرجان، الأستاذ لقمان عبد الوهاب المعتصم، أن هنالك عدد من المختصين والخبراء سيشاركون في المهرجان ، لترسيخ ثقافة التوثيق وتحقيق النهوض الثقافي المنشود ، لافتاً إلى أن هنالك أربعة جوائز ستقدم خلال المهرجان منها جائزتان للمحترفين وجائزة للهواة وأخرى لطلاب الإعلام، مشيراً إلى أن المهرجان ستصحبه عدة فعاليات تتضمن سوقاً للبيع المخفض للجمهور وورش وسمنارات ومعارض.