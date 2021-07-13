عاجل.. السودان يرحب برغبة فرنسا للتعاون في مجال الغاز والطاقات البديلة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 13 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

رحب السودان، اليوم الثلاثاء، برغبة فرنسا في الاستثمار في البلاد في مجال الغاز الطبيعي والطاقات البديلة، حسبما أفادت وكالة الانباء السودانية سونا.



جاء ذلك لدى لقاء وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد بالسفيرة الفرنسية لدى الخرطوم ايمانويل بلاتمان بمكتبة اليوم وبحث اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط وتبادل المنافع مشيرين الى النتائج الإيجابية التي أسفرت عن مؤتمر باريس لدعم السودان.

وأكدت السفيرة الفرنسية لدى الخرطوم ايمانويل بلاتمان اهتمام بلادها بالاستثمار في السودان في مجال الغاز الطبيعي والطاقات البديلة موضحة اهتمام عدد من الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال الطاقة بالعمل في السودان منها شركة توتال التي عملت في السودان سابقاً في مجال البترول.

فيما أشارت اهتمام الشركة بالعديد من المناطق المتاحة للاستثمار بالسودان ومن بينها العمل في الغاز الطبيعي بالبحر الأحمر كما نقلت رغبة شركة توتال انر في العمل في مجال الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء في السودان والتي تعمل في مجال الطاقات البديلة وهي احدى أفرع شركة توتال الأم ، وكذلك شركة فولتاليا التي تعمل في مجال الطاقات البديلة.

أيضا أشارت الى جهود شركة بيسب فرانلاب التي تعمل في مجال الاستشارات والدراسات لتقييم الحقول والتي سبق أن عملت مع عدد من الشركات بالسودان.

ونوهت السفيرة الى النتائج الإيجابية التي خرج بها مؤتمر باريس مشيرة الى اهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدعم السودان من خلال رعاية وتنظيم مؤتمر باريس وإرسال رسائل ايجابية عن السودان في نسخته الجديدة للمجتمع الدولي.

ومن جانبه أكد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد اهتمام السودان باستخراج الغاز الطبيعي ، داعياً الشركات الفرنسية للعودة للعمل في السودان في مجال استكشاف وانتاج الغاز الطبيعي والطاقات البديلة لتوليد الكهرباء، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به فرنسا في تنظيم مؤتمر باريس الذي حقق نجاحاً كبيراً وساهم في عرض السودان بشكل طيب للعالم بعد ثورة ديسمبر المجيدة مشيراً الى التعاون السابق مع الشركات الفرنسية بالسودان والتي عملت في مشروع النفط السودان منذ فترة طويلة.