قال الفريق أول ركن يسن إبراهيم وزير الدفاع أن الحكومة مسؤولة عن رعاية المقاتلين السابقين وتوفير سبل كسب العيش الكريمة لهم وادماجعم في المجتمع والدخول في مرحلة الإنتاج.

ودعا وزير الدفاع خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة تعريفية لبرنامج مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لقادة الكفاح المسلح الثلاثاء بفندق السلام روتانا، دعا أطراف العملية السلمية للاستفادة من برامج ومشاريع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. كما دعا شركاء عملية السلام لدعم برامج وانشطة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج حتى تطلع بدورها كاملا.

ومن جانبه أكد اللواء ركن عبدالرحمن عبدالحميد مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ان المفوضية واحدة من الآليات الحقيقية لإنزال اتفاقية السلام علي أرض الواقع كما انها الركيزة الأساسية بالتعاون مع المقاتلين السابقين وشركاء السلام فى تنفيذ اتفاق السلام.

وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الدعوة لحاملي السلاح ان السلام هو مطلب الشعب السوداني وقال عبدالحميد أن الورشة تهدف الى التعرف على برامج وعمل مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







