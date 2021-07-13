الزكاة بسنار تدعو مشرفي خطاب الزكاة للعمل بروح الجماعة

أكد الأستاذ عبدالعظيم عبدالرحيم أمين الزكاة بولاية سنار أن الديوان في هذا العام قام بالصرف على الفقراء والمساكين بنسبة 100% كما تم الصرف بنسبة عالية في مجال المشاريع الخدمية كمياه الشرب والتعليم والصحة.

ووجه صديق لدى ترؤسه اجتماع مشرفي خطاب الزكاة بمحليات ولاية سنار بحضور مدير ادارة خطاب الزكاة بالولاية ، مشرفي خطاب الزكاة بالمحليات الى العمل بروح الجماعة من خلال الخطاب الداخلي للعاملين حتي تتحقق الغايات والأهداف المنشودة . و دعا مشرفي الخطاب الي تقويمهم إن اخطاؤا وتبصيرهم بمواقع الخلل والقصور من أجل الارتقاء بأداء العمل جباية وصرفا وترسيخا لقيم الزكاة.

وقال عبدالعظيم عبدالرحيم مدير ادارة خطاب الزكاة بالولاية وفق ( سونا) ان مشرفي خطاب الزكاة بالمحليات هم رأس الرمح في العمل الزكوي من خلال تبصير دافعي الزكاة وحثهم على استخراجها عبر المنابر الدعوية بالوعظ والإرشاد ، داعيا إلى العمل على تقوية البرامج الدعوية والاجتماعية للعاملين بالديوان ودافعي الزكاة ، مشددا على ضرورة التركيز في كرسي خطاب الزكاة ونشر الفتاوى للمكلفين ، والدقة في كتابة ورصد التقارير حتى يكون التقرير مرآة تعكس ما يحدث من عمل بصورة صادقة .

وثمن عبدالعظيم دور مدير خطاب الزكاة السابق الأستاذ محمد سر الختم لما قام به من عمل مؤسس ومتين في إدارة خطاب الزكاة وتجربة متفردة بولاية سنار تختلف عن ولايات السودان الأخرى.

فيما استعرض مشرفوا خطاب الزكاة بالمحليات تقرير الأداء للنصف السنوي الأول من العام 2021 مع استصحاب بعض التحديات التي تواجههم في العمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







