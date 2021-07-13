مبادرة الخلاص بالقضارف: المستفيدون من صراع الأطباء والصحة منسوبو النظام البائد

طالبت مبادرة الخلاص الوطني بولاية القضارف والي الولاية بإقالة مدير عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وتكوين لجنة تضم ممثلين لمكتب الأطباء وأجسام الصيادلة والممرضين وضباط الصحة والعمال والعاملين بالرعاية الاجتماعية لوضع المعايير المهنية والثورية لاختيار المدير بطريقة شفافة تتسع فيها دائرة المشاركة.

ودعت بحسب صحيفة الجريدة، جميع الأطباء للتراجع عن استقالاتهم الجماعية رأفة بالمرضى، حتى اذا تمسك ّ الوالي بعدم اقالة مدير عام الوزارة.

وانتقدت مبادرة الخلاص الطريقة التي تم بها تعيين المدير العام للصحة وأعتبرت أنه الخطأ الأساسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية التي نشبت بين مدير عام وزارة الصحة ومكتب الأطباء الموحد، وقالت في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، الوالي انفرد برأيه ولم يوسع دائرة المشاركة.

وانتقدت قوى الحرية والتغيير بالولاية ووصفتها بالضعيفة لأنها لم تعمل على الحفاظ على الطريقة المؤسسية الشفافة التي أدارت بها عملية اختيار القائمة القصيرة لموقع والي الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







