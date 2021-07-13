شرطة الجزيرة: ضبط 1700 عربة لا تحمل لوحات

كشفت شرطة مرور ولاية الجزيرة عن ضبط حوالي١٧٠٠ مركبة لا تحمل لوحات بينها أكثر من ٥٠% تم تقنينها، وقال مدير شرطة مرور ولاية الجزيرة العميد شرطة عادل التيجاني محمدين في تصريحات صحفية محدودة أمس بحسب صحيفة الجريدة، “إن اللجنة المشتركة بالولاية تمكنت من ضبط حوالي ١٧٠٠ مركبة لا تحمل لوحات بينها أكثر من ٥٠% تم تقنينها”.

وكشف عن البدء فى مشروع الرقابة الإلكترونية بالتعاون مع حكومة وشرطة الولاية بجانب إعادة تأهيل الكثير من المباني والأجهزة فضلاً عن مراجعة الإشارات الضوئية.

وأكد حرص الشرطة على السلامة المرورية، وأقر بانهيار بعض الطرق وأرجع ذلك لجملة من الاسباب من بينها عدم وجود صيانة دورية بالاضافة الى سلوك بعض المواطنين وقطع بتراجع كبير فى نسبة الحوادث المرورية خاصة في الطرق القومية نتيجة التتبع الالكتروني للبصات السفرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







