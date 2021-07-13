“الشفافية” تطالب “المالية” بكشف تفاصيل أموال ثمرات ونسبة تنفيذها

طالبت منظمة الشفافية السودانية الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها وزارة المالية بكشف تفاصيل مصادر أموال برنامج (ثمرات)، وحجمها مقرونة بتفاصيل مصارفها ونسبة التنفيذ في حجم الأموال التي تم صرفها للمستفيدين وعددهم ونسبتهم.

وشددت المنظمة في بيان لها على أن يتم ذلك بشفافية تامة وافصاح مبين وتأكيد ديوان المراجعة القومي على ذلك، كسباً لثقة شعبها والمانحين لتحقيق أهداف البرنامج.

وقالت الشفافية بحسب صحيفة الجريدة، ان بعض الوسائط اشارت الى أن الحكومة تسلمت المنحة كاملة للمرحلة المحددة منذ العام الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







