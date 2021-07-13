الحكم بالاعدام شنقاً على الشرطي المتهم في بلاغ شهيد الجزيرة الطفل شوقي

أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة ربك أمس حكماً بالاعدام شنقاً على الشرطي وليد آدم المتهم الأول في بلاغ شهيد الجزيرة الطفل شوقي الصادق. كما قررت المحكمة بحسب صحيفة الجريدة، جلسة الخميس القادم الموافق الخامس عشر من يوليو، لسماع الرد من أولياء الدم بالقصاص أو العفو الكامل أو التنازل عن القصاص وقبول الدية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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