الارصاد: تأثر بعض الولايات بأمطار ونشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية

توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة تأثر ولايات “القضارف، الجزيرة، النيل الأزرق، شمال، غرب وجنوب كردفان، شرق و جنوب ووسط دارفور) بتكون السحب الرعدية التى تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية قد تتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من اليوم إلى صباح الغد، داعية مواطني تلك المناطق توخي الحيطة والحذر وتنظيم أنشطتهم الخارجية بحسب التنوية.

وأشار التقرير بحسب (سونا)، إلى أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا و أبوحمد والفاشر َوالجنينة متوقعاً أن يتقدم ناحية الشمال خلال فترة التوقع ،مشيراً الى تأثر أجزاء من شمال البلاد وسلسلة جبال البحر الأحمر بالأتربة المثارة خلال الساعات المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







