الحكم الاتحادي: الاستعداد لإنعقاد المؤتمر القومي في سبتمبر

التأم بوزارة الحكم الاتحادي أمس اجتماع موسع مع شركاء والأصدقاء والمانحين من المجتمع الدولي(دول الترويكا وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي) .

وأوضح وكيل أول الوزارة محمد صالح محمد يس بحسب صحيفة التيار، أن الاجتماع بحث عمل البعثات التي ذهبت الى 17 ولاية من حيث الميزانية والمصروفات والاحياجيات للفترة القادمة، واعلن تأكيد الشركاء على الدعم المالي والفني، وأشار الى تقديم موازنة لإنجاز مسألة المشاورات المجتمعية على مستويات المحليات ال189 محلية بالسودان وعلى مستوى ال18 ولاية في الفترة من 11-10 أغسطس القادم.

وأكد على ضرورة أن تكون المشاورات المجتمعية على مستوى السودان بذلك نكون مستعدين لانعقاد المؤتمر القومي فى سبتمبر وبفراغنا منها نكون تقدمنا خطوة في تنفيذ سلام جوبا وساهمنا في الاستقرار ونجاح الفترة الإنتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







