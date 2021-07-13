شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يرمي رسوم تسجيل الروضة كنقطة للفنانة المثيرة عشة الجبل

خطف طفل سوداني صغير الأنظار وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يقلد الكبار في رمي أموال النقطة على الفنانات.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر الطفل خلال حفل خاص أحيته المطربة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبلية.

حيث صعد الطفل للمسرح الذي كانت تقف فيه المطربة وأخذ يرمي بأموال من حزمة كان يحملها في يده وسط ضحكات الفنانة وعازفيها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد جاءت معظم التعليقات ضاحكة, بينما أطلق ساخرون تعليقات تفاعل معها المتابعون, على شاكلة تعليق أحدهم كتب فيه (طفل يمنح الجبلية رسوم تسجيل الروضة كنقطة) حيث حصل هذا التعليق على أكبر عدد من التفاعلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







