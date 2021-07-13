شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام (قايل الفراق بفرق) ومتابعون (قالوا لينا سنعبر ومافي زول عبر غير القونات)

أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة السودانية ريان تمتام وهي تقدم فاصل من الرقص الاستعراضي خلال حفل خاص قام بإحيائه.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تفاعل الجمهور مع وصلة الرقصة التي قدمت الفنانة الشهيرة باسم ريان الساتة, والتي ظهرت من خلالها وهي ترقص على الطريقة السودانية الشهيرة (بالرقبة) وعلى أنغام أغنيتها الشهيرة (قايل الفراق بفرق).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم ما بين منتقد لرقصات الفنانات وما بين متحفظ يرى أن هذه الرقصات جزء من عمل الفنانة لبث الفرح وسط أهل المناسبة.

محررة موقع النيلين رصدت بعض التعليقات الساخرة التي صاحبت مقطع الفيديو. حيث كتب أحدهم (والله البلد دي ما فيها زول مرتاح نفسياً ومادياً غير الفنانات) ليرد عليه ساخر آخر: (الغريبة قالوا لينا سنعبر ومافي زول فينا عبر غير القونات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







