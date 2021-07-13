احباط تهريب كميات كبيرة من الذخيرة

تمكنت الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية مكتب نيالا من احباط محاولة لتهريب (3) آلآف طلقة بندقية خرطوش 12ملم وضبطت الذخائر فى عربة نيسان مخبأة داخل (10) كراتين. وبحسب صحيفة الانتباهة، انه تبين ان المتهم يحمل مستندات وتصاديق مزورة وان الذخائر كانت فى طريقها الى بلدة ام دافوق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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