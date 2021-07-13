وصول فريق أمريكي وأرجنتيني من خبراء الطب الشرعي للبلاد

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التقى وزير العدل، نصر الدين عبدالباري، بفريق متعدد التخصصات من خبراء الطب الشرعي والقانون من أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني ومعهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك بدعوة من السلطات السودانية.
وأعرب الوزير في اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بالخرطوم أمس بحسب صحيفة السوداني، عن تقديره لعملهم الدؤوب لدراسة وضع الطب الشرعي في السودان وتقديم تقرير تحليلي عن التحديات وطرح أنسب الحلول لتطوير قطاع الطب الشرعي في السودان وفقاً للمعايير العالمية.
من جانبهم عبر أعضاء الوفد الزائر عن تقديرهم لتعاون جميع المؤسسات والمسؤولين الحكوميين وتشجيعهم لتطوير الطب الشرعي في السودان فنياً وأكاديمياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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