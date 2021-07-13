تفعيل التعاون الاقتصادي بين السودان وروسيا

اتفقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، على تفعيل آليات العمل الثنائية المتمثلة في اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري، ولجنة التشاور السياسي.

وأكد الوزيران خلال محادثات جرت بينهما في موسكو أمس بحسب صحيفة السوداني، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش الوزيران سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وبحثا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى التنسيق المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وقدمت وزيرة الخارجية دعوة رسمية لوزير الخارجية الروسي لزيارة البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







