البرهان: الصين شريك يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي

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قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، إن جمهورية الصين شريك يعمل من أجل دعم التحول الديمقراطي في السودان.
وأكد البرهان لدى لقائه السفير الصيني بالخرطوم، مين ماشين بحسب صحيفة السوداني، أكد على استمرارية التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين، وأثنى على الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الصين لدفع وتقوية العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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