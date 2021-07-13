ضبط (١٢) متهم في حملات شرطية بام درمان

سيرت شرطة أمدرمان اطواف منعية ليلية بمنطقة ابوسعد اسفرت عن ضبط 12 متهم تحت بلاغات مختلفة وخمسة مواتر بدون لوحات و عربتين بدون لوحات . كما أقامت شرطة محلية الخرطوم حملة منعية كبري ضبطت فيها بسب صحيفة الانتباهة، 38 منهم تحت بلاغات مختلفة. كما ضبطت 15موتر بدون لوحات . وتجوب الأطواف الشرطية الليلية في كل ولاية الخرطوم وتنتظم الحملات المنعية والكشفية لمحاربة السرقات الليلية والنهب والإعتداء . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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