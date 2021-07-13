توقيف (٦) من معتادى الاجرام واصحاب السوابق

أطلقت شرطة شرق النيل حملة منعية استهدفت سوق كسوفو اسفرت عن ضبط ستة من معتادي الاجرام والذين لديهم سوابق بسجلات الشرطة، ويحملون سيفا وعدد من السكاكين يستعملونها في النهب والاعتداء، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحسب صحيفة الانتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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