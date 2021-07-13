مؤسسة النقل التعاونية تتجه لمقاضاة السكة الحديد

تتجه مؤسسة النقل والخدمات التعاونية وملاك مول العربي بالسكة حديد الي مقاضاة هيئة السكة حديد بعد فشل اللجنة التي شكلها مدير عام السكة حديد في الوصول لحلول مرضية لنزع فتيل الازمة بين المؤسسة والملاك والهيئة فيما يتعلق بمباني المؤسسة بارض السكة حديد المعروفة ب(مول العربي) التي مولتها المؤسسة باتفاق مع السكة حديد نقضته الأخيرة باخلالها بشروط الايجار.

واشارت مصادر الى أن اللجنة تتكون من رئيس الإدارة القانونية بوزارة النقل رئيسا وعضوية كل من رئيس الإدارة القانونية بالسكة حديد وممثل وزارة العدل وممثل مسجل الجمعيات التعاونية وممثلين لمؤسسة النقل والخدمات التعاونية ومدير إدارة العقارات بالسكة حديد وطالب ممثلي المؤسسة في حديث بحسب صحيفة الانتباهة وزير النقل بفتح تحقيق في مواجهة الإدارة السابقة للمؤسسة ومسؤولين بهيئة السكة حديد بعد ثبوت وجود تلاعب بمحلاتهم التجارية ودعا مسجل التعاون للتدخل لحسم حقوقهم لدي السكة حديد التي التي بدأت في تحصيل ايجارات محلاتهم دون سند قانوني مع العلم ان معظم أصحاب هذه المحلات معاشيين من ضباط بالجيش والشرطة والخدمة َالمدنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







