توقف عمليات السرطان بمستشفى الذرة

شكت مُديرة مُستشفى الخُرطوم لعلاج الأورام ( الذرّة)، د. سُلافة قُرشي من تَوقُّف إجراء العمليات بالمستشفى منذ العام 2018م وتحويل مرضى السرطان إلى المستشفيات الحكومية والخاصة لإجراء العمليات بسبب عدم صيانة غُرفة العمليات واكتفاء مستشفى الذرة فقط بأخذ عينات التحاليل الطبية للمرضى.

وقالت د. سلافة في تصريح خاص، إن المستشفى يعاني من نقص حاد في كادر التمريض ويعمل بنسبة 60% فقط منهم 50% مُتعاونيون ، وكشفت بحسب صحيفة السوداني، عن رفض شركات الغذاءات والنظافة التعاقد مع المستشفى منذ ديسمبر الماضي بحجة تذبذب أسعار الدولار، ونوّهت إلى أن الشركات فضلت التعاقد الشهري بدلاً من السنوي ، وطالبت جهات الاختصاص بصيانة غُرف العمليات والعنابر، وصيانة صيدليات المستشفى وإكمال نقص كادر التمريض بالمُستشفى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







