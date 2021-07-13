مغتربون يرفضون تعديل التعرفة الجمركية بعد استيراد سياراتهم

نفذ عدد من المغتربين وقفة إحتجاجية أمام وزارة المالية، بشأن التعرفة الجمركية لاستيراد السيارات. وسلم المغتربون مذكرة حول الضرر الواقع، وطالب المتضررون من القراربحسب صحيفة الانتباهة، بدفع رسوم جمارك السيارات بناء على التعرفة القديمة، وإعطاء الفترة الزمنية الكافية حتى يتمكن جميع من لديه الحق في إستيراد سيارته بناء على القرارات القديمة إدخال سيارته ودفع الرسوم بالقيمة القديمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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