ولي عهد عجمان يوجه بمنحة دراسية كاملة لطالبة سودانية (كفيفة)

وجه سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المسؤولين في جامعة عجمان، بمنح الطالبة الكفيفة خالدة الجنيد من السودان، منحة دراسية كاملة، بعد حصولها على نسبة 98.93 % في امتحانات الثانوية العامة «مسار عام»، من مدرسة «الحكمة» الخاصة.

جاءت هذه التوجيهات، دعماً لمسيرة التميز والتفوق، وانطلاقاً من رعاية سموّه المستمرة للعلم والعلماء، لتؤكد ضرورة دعم الطلبة المبدعين والمتميزين ومدّ يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميّز والإبداع خلال دراستهم الجامعية والعليا.

وقال سموّه بحسب صحيفة البيان الاماراتية: إن دعمنا لأصحاب الهمم المتفوقين، تكريم للعلم والمتميّزين والأوائل وتشجيع لجيل المستقبل في تحمل المسؤولية، ليأخذ دوره في خدمة هذه الأرض الطيبة.

و قهرت “خالدة” كل مستحيل ولم تثنيها نعمة البصر التي حرمت منها أن تتغلب على كل الصعوبات لتخوض معركة عصاميّة قاسية وتحقق تفوقاً باهراً رغم الإعاقة البصرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







