انخفاض كبير في أسعار الأسمنت الوارده من مصر

تعتبر مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية من أكبر الأسواق التي تستقبل الواردات المصرية عبر المعابر الحدودية والمنافذ النهرية، وشهد سوق وادي حلفا خلال الأسبوع المنصرم و الذي يتم فيه تداول وارد الأسمنت من الشقيقة مصر انخفاض ملحوظ في سعر طن حيث بلغ سعر الطن الواحد ٤٧ الف جنيه بعد أن شهد منتصف الشهر الماضي ارتفاع سعر الأسمنت بحلفا بشكل كبير عقب اعلان تعديل سعر الدولار الجمركي حتي بلغ سعر الطن بحلفا ٦٥ الف جنيه .

وكشف مدير هيئة وادي النيل الملاحه النهرية مكتب حلفا محمود عبد المتعال وفق (سونا) ان ميناء وادي حلفا تستقبل شهريا كميات تقدر ما بين ٨ الى ١٢ الف طن من الأسمنت شهريا عبر ٣ الى ٤ وحدات ناقلة الواردات أسبوعيا تصل ميناء حلفا مشيرا إلي الميزة النسبيه للناقل النهري ما بين مينائي السد العالي وحلفا الي انها امنه للبضائع وقيمة الناولون زهيده فضلا ان الوحدات تحمل كميات كبيرة من الأسمنت مؤكدا أن الوحدة الناقلة تحمل ٧٥٠ طن في رحلة واحدة وتستغرق ٤٨ ساعه تصل الواردات في ميناء وادي حلفا.

ودعا الي إزالة المعوقات التي تواجه تفريغ الوحدات وتكون محملة بالواردات لتاخير إجراءات العمليات الجمركية من الموردين وتم فرض غرامات علي الموردين من الهيئة مما أدي إلي انسياب التفريغ بشكل منتظم والقي بظلالها علي أسعار الأسمنت ودعا متعال إدارة الملاحه النهرية بالميناء العمل علي تشغيل الميناء ٢٤ ساعه لضمان انسياب الواردات من السد العالي وسرعة تفريغ الوحدات الناقلة بحلفا.

فيما أوضح محمد حيدر ابو شنب نائب مدير معبر اشكيت بحلفا في تصريح (لسونا) ان المعبر يستقبل ما بين ٢٠ الى ٣٠ مقطورة تحمل سلعة الأسمنت من مصر وان اقلاها تحمل ١٠٠ طن وان ما يقارب ٨٠٠الي ١٠٠٠طن تستقبل بمعبر اشكيت يوميا وان قرار السماح للشاحنات المصرية الدخول حتي مدينة حلفا ويتم تفريغ الحمولة علي ان يتم شحنها الي الخرطوم ومدن الولايات بالناقل الوطني وفق الحمولات المسموحه ساهمت بشكل كبير في توفير الأسمنت بكميات كبيرة وادي الي زيادة العرض وانخفاض كبير في سعر طن الأسمنت وبصورة ملحوظه

وأكد محمد عبد الحميد محمد عبد اللطيف أحد الموردين بوادي حلفا ان سبب انخفاض أسعار الأسمنت يعود إلي سماح وزارة النقل للشاحنات المصرية الدخول بحمولتها حتي حلفا ساهم بشكل كبير في انسياب وارد الأسمنت بكميات كبيرة واستقرار سعر الطن اليوم الاثنين ٤٧ الف جنيه.

وأوضح المورد محمد عبدالحميد عبد اللطيف ان هنالك عدة معوقات قد تساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر وارد الأسمنت المصري خاصة في الخرطوم ومدن الولايات الاخري إلي استغلال أصحاب الشاحنات السودانية في قيمة أسعار الترحيل من وادي حلفا

مشيرا إلي وقت قريب كان سعر ترحيل الطن ١٢ الف جنيه والان بلغ ٢٠ الف جنيه قيمة ترحيل الطن الي الخرطوم اضافة الي رسوم ميزان الحمولة للشاحنات السودانية من وزارة النقل حيث يتم تحصيلها في دنقلا وبسعر الطن ٣٥٠ جنيه ويتم تحصيل نفس القيمه بمنطقة الملتقي لصالح الولاية داعيا الي زيادة رحلات قطار البضائع من وادي حلفا الي الخرطوم وخاصة السكه الحديد التي تساهم بشكل مباشر في تخفيض الأسعار حيث سعر الناولون الحالي لطن الأسمنت ٨الف جنية فقط من حلفا لتسليم الخرطوم بحري الا ان قلة رحلات القطار لاتستوعب الكميات المتواجده ودعل الى ضرورة تأهيل خطوط السكه حديد ما بين ابو حمد وحلفا، كما أشار الي ضرورة الإسراع في استخراج نتائج المساح الدولي لمطابقة المواصفات السودانية القياسية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







