شركات فرنسية واوربية تبدي رغبتها العمل في السودان

أكد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن هنالك شركات فرنسية وأوروبية أبدت رغبة حقيقية للدخول والاستثمار في السودان ، مبيناً أن ذلك جاء نتيجة لمؤتمر باريس الذي إنعقد سابقاً، وأبان أنه بعد إطلاع رجال الأعمال والشركات الفرنسية على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السودان أبدت عدد من الشركات الفرنسية والأوروبية إستعدادها للدخول في الأسواق السودانية والعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك وفق( سونا) عقب التنوير الذي قدمته السيدة إيمانويل بلاتمان سفيرة فرنسا بالسودان لوزير المالية ، حيث أطلعت سيادته على نتائج مؤتمر باريس، و عبرت إيمانويل عن تطلع فرنسا إلى تخفيف كبير للديون في مؤتمر باريس القادم.

وأشارت السفيرة إلى الدعم الفني الذي ستقدمه فرنسا للبنك المركزي السوداني ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات لتواكب متطلبات المرحلة.

وأثنى دكتور جبريل على أداء السيدة إيمانويل بلاتمان والتي انتهت حالياً فترة عملها بالسودان ، وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به وسعيها الدؤوب لتجسير العلاقات بين البلدين على كل المستويات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







