صيانة تقاطع شارع القذافي مع الطريق الدائري

قامت إدارة صيانة الطرق بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم الاثنين بالعديد من الإصلاحات والمعالجات الاسفلتية للعيوب بطرق محليات الولاية والتي شملت اصلاح ومعالجة حفر بتقاطع شارع القذافي مع الطريق الدائري بمحلية شرق النيل. وأوضحت المهندسة منى هاشم مدير وحدة صيانة طرق شرق النيل بحسب ( سونا) إلى أن شارع القذافي والطريق الدائري من أهم الطرق بالمحلية ومدخل ومخرج لحركة الشاحنات والاليات الثقيلة القادمة من ميناء بورتسودان، فضلاً عن دورهم في ربط حركة مواصلات قرى شرق المحلية بمركز المدينة.كما شملت أعمال الصيانة الدورية امتداد شارع الاستخبارات شرق الساحة الخضراء بمحلية الخرطوم و اكتملت الاثنين بمحلية جبل اولياء جميع مراحل الصيانة بقطاع التفتيش والعبور بشارع جبل اولياء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







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