ضبط مصنعين يقومان باعادة تدوير النفايات الطبية

بتوجيه من الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئه والترقية الحضرية والريفية ولاية الخـرطوم دكتور بشري حامد احمد وفي إطار الحملات التفتيشيه المستمرة قام فريق مشترك من الادارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات بالتنسيق مع إدارة التفتيش وزارة الصناعه ومباحث حماية البيئة والمستهلك بعمل حملة مشتركة اسفرت وفق ( سونا) عن ضبط العديد من المصانع وكسارات البلاستك بمنطقة امدرمان

حيث تم ضبط عدد مصنعين لاعادة تدوير البلاستيك داخل مردم ابو وليدات بمنطقة امدرمان تقوم باعادة تدوير للنفايات الطبية ( دربات وسيور دربات وعبوات عينات وامبولات فحص الكرونا واكياس النفايات الطبية )

كما تم ضبط 44 شيكارة تحتوي علي نفايات طبية يقوم المصنع باعادة تديرها كمادة خام يتم استخدامها في صناعات البلاستيك المختلفة ، وذلك رغم القرار الصادر بمنع إعادة تدويرها لما لها من اضرار جثيمه على البيئة والانسان ، وكذلك تم ضبط مصنع اخر داخل المردم يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي الخاصة به في البيئة العامة ولا يوجد به ادني مقومات الصحة والسلامة للعاملين بالمصنع .

وكشف مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش الباشمهندس عطا المنان يوسف في تصريحات صحفيه اليوم عن فتح بلاغات للمصانع المخالفه ، معلنا استمرارية الحملات حتى إزالة كافة المخالفات البيئية داخل ولاية الخــــــرطوم .

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخازن تحتوي على مود كيميائية منتهية الصلاحية وضبط عدد 15 تانك من مادة كلوريد الحديد و مادة تراي صوديوم فوسفيت سعة 40 جوال ومادة حمض الكبريتيك 4 براميل ومادة كبريتات الصوديوم 50جوال وخمسة طن من مادة تراي صوديوم سلفيت ومادة امونيوم سلفيت عدد 15 طن .

حيث يقوم المصنع باعادة تعبئة مادة التراي صوديوم سلفيت منتهية الصلاحية في جوالات جديدة بتاريخ جديد والتي تستخدم في بعض الصناعات الغذائية ولا توجد بالمخزن ادني شروط ومطلوبات تخزين المواد الكيميائية، ولا توجد فيه طفايات حريق او مخارج للطوارئ وتخزن فيه المواد المؤكسدة برفقة المواد القابلة للاشتعال مما يزيد من فرص حدوث حريق بالمخزن ، كما يوجد بالمخزن مواد منتهية الصلاحية تدخل في الصناعات الغذائية مما يشكل كارثة صحية اذا تم استخدمها في انتاج المواد الغذائية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







