والي الشمالية توجه بتنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع كهرباء منطقة عكاشة

وجهت والي الولاية الشمالية بروفيسور امال محمد عز الدين، بالبداية في تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع كهرباء منطقة عكاشة بمحلية وادي حلفا . جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها بدنقلا، المدير التنفيذي للمحلية ووفد من منطقة عكاشة بحضور امين عام حكومة الولاية، عبد المنعم شيخ الدين. واوضح المدير التنفيذي لمحلية حلفا، مخلص حسب الرسول، في تصريحات عقب اللقاء(بحسب سونا) انه تم بحث سير العمل وما أنجز خلال الفترة الماضية، و اكتمال العمل في الضغط العالي وشد الأسلاك، وأضاف أن المتبقي تركيب الأعمدة وتوصيل الأسلاك وأبان أن تكلفة المشروع تبلغ أكثر من ثمانين مليون جنيه. الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







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