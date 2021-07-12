الهادي ادريس يؤكد حرص الحكومة لتحقيق الاستقرار والتنمية بالشرق

التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالى الدكتور الهادي ادريس بالقصر الجمهوري الاثنين وفد المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان. وأكد عضو مجلس السيادة الهادي ادريس حرص الحكومة على تعزيز الأمن والاستقرار بشرق السودان بما يحقق التنمية والحياة الكريمة لمواطنيه. وقال عوض الكريم محمود زايد ناظر عموم قبيلة الضبانية عضو الوفد في تصريح أن ما يجري في الشرق من أحداث وقفل الطريق القومي سلوك لا يشبه أهل الشرق ويؤثر على المصالح القومية والمحلية بالبلاد مشيرا إلى ضرورة فرض هيبة الدولة. وطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ اتفاق سلام مسار الشرق الذي يلبي طموحات أهله تنفيذا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة. وأبان مبروك عبدالله نافع وكيل نظارة الرشايدة أن اللقاء تناول قضايا شرق السودان المهمة لافتا إلي ضرورة تنفيذ اتفاق سلام مسار الشرق حقناً للدماء والعمل على إرساء وحدة أهل الشرق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







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