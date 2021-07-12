حاكم اقليم النيل الازرق يثمن جهود رئيس الوزراء

ثمن الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق جهود الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والانجازات التي حققها وابرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والخطوات العملية لاعفاء ديون السودان الخارجية .

وامتدح العمدة المبادرات الهادفة والبناءة التي ظل يطلقها الدكتور حمدوك من حين لاخر جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع المشترك بقاعة الامانة العامة لحكومة الولاية بمشاركة اللجنة الامنية والجهاز التنفيذي وممثلين لقوى الحرية والتغيير وقيادات وفد مقدمة الحركة الشعبية قيادة عقار .

واكد العمدة ان النيل الازرق ستكون النموذج في تصحيح المفاهيم المتعلقة بالتغيير وتعميم التجربة للولايات الاخرى داعيا قوى الحرية والتغيير بمكوناتها المختلفة ولجان المقاومة للعمل معا من اجل الاستقرار والتنمية لافتا الى ان الامن اولوية ولا مجال للاساءات والنعرات العنصرية وان تكون اللغة السائدة لغة السلام والسير على نهج الفقيد عبدالرحمن نورالدائم الوالي السابق ومابذله من جهد خلال فترة تكليفه والعمل علي استكمال خطواته في السلام وتعزيز التعايش السلمي وتعهد العمدة بالعمل ميدانيا وقيادة ملاحم النفير وضربة البداية بالمستشفيات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







