بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 م، وجاء السعر 445.01760 جنيه للدولار وهو أقل من سعر يوم الإثنين الذي بلغ 445.41800 جنيه، بحسب رصد أخبار الخليج 365، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 70.00 جنيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







