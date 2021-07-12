نهاية المنافسات القومية مطلع سبتمبر

قال المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA – رئيس لجنة المسابقات – ان مطلع سبتمبر المقبل ، سيكون نهاية المنافسات القومية في الاتحاد السوداني للكرة، حيث ستنتهي أسابيع الدوري الممتاز يوم 18 أغسطس ( عدا المباريات المؤجلة )

وأوضح وفق صحيفة اليوم التالي باني ان مباريات الدوري العام في المرحلة الأخيرة بمجموعة الـ(7) ستتواصل مطلع أغسطس المقبل؛ وأضاف رئيس لجنة المسابقات أن مباريات منافسة الوسيط، ستكتمل يوم 20 أغسطس ( عدا السنترليق ).. وفيما يلي مباريات كأس السودان أكد المهندس الفاتح باني أن أواخر أغسطس سيكون موعداً لمتبقي مباريات كأس السودان، الذي توقف في الدور ربع النهائي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







