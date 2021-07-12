سد النهضة.. السودان يبحث الأزمة مع موسكو ومصر تناقشها مع الأوروبيين وإثيوبيا تتوقع اكتمال التعبئة قبل الموعد

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حل أزمة سد النهضة يتم عبر الحوار، وإن الاتحاد يتفهم مخاوف مصر والسودان بشأن أزمة السد.

وبالتوازي مع ذلك، قال المدير العام للأرصاد الجوية الإثيوبية إن التعبئة الثانية لسد النهضة قد تكتمل قبل موعدها المحدد بسبب غزارة الأمطار.

وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي رفيع وفق قناة الجزيرة- إنهم سمعوا بمبادرة من الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة.

وأضاف المصدر أن الخرطوم لم تتلق بعد إخطارا رسميا بشأن المبادرة، وذلك ردا على الأنباء التي تحدثت عن أن الاتحاد الأفريقي دعا خلال اليومين الماضيين الأطراف المعنية بقضية سد النهضة إلى جولة مفاوضات جديدة.

ومن جانبها اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن التحركات الإثيوبية الأحادية في تعبئة سد النهضة مضرة ببلادها، ويجب أن تكون محل شجب.

وفي مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، أثنت الوزيرة السودانية على الدور الروسي بمجلس الأمن الرافض للتحركات الأحادية في قضية سد النهضة.

مصر تقدر بيانا أوروبيا

من جانبها، قالت الخارجية المصرية إنها تقدر بيان الاتحاد الأوروبي الذي انتقد بدء إثيوبيا التعبئة الثانية لسد النهضة بشكل أحادي، من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.

وأضافت الخارجية في بيان أن الوزير سامح شكري جدد -خلال لقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- التأكيد على أهمية وضع خارطة طريق تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم، في إطار زمني محدد بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي هذه الأثناء، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل الذي سيخصص لبحث التطورات في كل من أفغانستان ولبنان وإثيوبيا.

وأوضح بوريل أنّ أزمة سد النهضة ليست على أجندة اجتماع الوزراء، لكنها ستناقش في إطار البند الخاص بإثيوبيا وفي سياق الحديث عن إقليم تيغراي.

وسيلتقي الوزراء الأوروبيون، على هامش الاجتماع، شكري ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وطرق استئناف عملية السلام، كما سيتم الاستماع لوجهة النظر المصرية بشأن مستجدات بناء سد النهضة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







