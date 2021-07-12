اصابة شخص برصاص مليشيات مسلحة

اصيب بشارة محمد يحيى 30 عاما، بجروح خطيرة برصاص مليشيات مسلحة، اوقفت عربة مواصلات في وادي سولي، في الطريق الرابط بين نيرتتي وزالنجي، ونهبت ركابها.

وقال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين، ادم رجال، وفق صحيفة الديمقراطي ان المجني عليه جرى تحويلهالى مستشفى نيالا، وفتح بلاغ بالحادث في مركز شرطة نيرتتي بولاية وسط دارفور، واكد ان المليشيات نهبت كل مقتنيات الركاب والمبالغ تقدر بالاف الجنيهات.

وذكر ان الطريق الرابط بين نيرتتي وزالنجي، اصبح غير امن نسبة لكثرة الاعتداءات والنهب والقتل من كل حين لاخر، دون ان تتخذ السلطات الامنية التدابير اللازمة للحد من الانتهاكات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







